Німецькі фізики проводять навчання в Чорнобильській зоні (відео)

Німецькі вчені в Прип'яті біля колеса огляду - в захисних костюмах і бахілах. Це не означає, що тут дуже небезпечно. Просто вони будуть заходити глибоко в траву і кущі.

Німецькі фізики-ядерники обійшли пішки Зону відчуження навколо Чорнобиля. За легендою навчань, там знову вибухнула катастрофа і місцевість заражена радіонуклідами. Для німців це стало гарною практикою – вони повертаються до себе, щоб захищати своїх земляків.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

Німецькі науковці у Прип’яті біля колеса огляду - у захисних костюмах і бахілах. Це не означає, що тут дуже небезпечно. Просто вони заходитимуть глибоко у траву і кущі.

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Схожі на мисливців за привидами. І обладнання схоже. Усе воно міряє гамма-випромінювання. Щоб виміряти точніше, фізики мають покинути асфальтову стежку. Після замірів кажуть, що "на диво, у траві немає збільшення радіоактивності".

Друга точка впритул до покинутого житлового будинку. Тут більше - 55 мікрозівертів на годину. Мікрозіверти трохи лякають, але українські дослідники заспокоюють:

"Зовсім не страшно. Ви більше отримаєте під час польоту на літаку".

Німці теж не бентежаться. Фотографуються на тлі колишнього відділку міліції.

Доктор Роджер Луфф два роки тому вже був на навчаннях в Україні. Тепер команда привезла квадрокоптер. У рідному Рендзбурзі на півночі Німеччини він теж проводить досліди. Тільки тут нуклідів більше.

"Тут встановлена камера і два детектори. Коли коптер низько від землі, він фіксує, наскільки сильне радіоактивне забруднення на поверхні. А коли піднімається вгору, ми можемо визначити, чи велика територія зараження", - пояснив Роджер Луфф.