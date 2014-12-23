АМКУ визнав "Зеонбуд" монополістом на ринку цифрового телебачення

"Висновки Комітету базуються, зокрема, на інформації, що отримана під час дослідження від органів державної влади, експертних організацій, суб’єктів господарювання (мовників, телерадіоорганізації), які є споживачами телекомунікаційних послуг ТОВ «Зеонбуд» та інших учасників цього ринку", - сказано в повідомленні на сайті АМКУ.

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Дослідження АМКУ встановило, що на цей час не існує альтернативи телекомунікаційним послугам, які надаються ТОВ «Зеонбуд».

З огляду на це, Комітет прийняв розпорядження про визнання ТОВ «Зеонбуд» на загальнодержавному ринку телекомунікаційних послуг з розповсюдження в цифровому форматі (стандарт DVB-T2 (MPEG-4) телевізійних програм за результатами діяльності у період від вересня 2011 року по жовтень 2014 року таким, що займало монопольне (домінуюче) становище.

Нагадаємо, минулого року УНІАН повідомляв, що "Зеонбуд" надасть телеканалам 75% знижку на трансляцію цифрового мовлення.