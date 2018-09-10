Археологи в Італії знайшли амфору, повну золотих монет

В італійському містечку Комо знайшли сотні золотих монет, що "родом" з пізньої імператорської епохи Риму.

Археологи знайшли амфору наповнену золотими монетами під час розкопок на півночі Італії поблизу кордону з Швейцарією.

Про це повідомляє ABCNews.

За даними італійського міністерства культури, в п'ятницю в італійському містечку Комо знайшли сотні золотих монет, що "родом" з пізньої імператорської епохи Риму.

Міністерство поширило фотографії блискучих монет, які знайшли в амфорі, що була зарита в землі.

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Міністр Альберто Бонісолі заявив, що він пишається цим відкриттям.

"Ми поки ще не знаємо історичного та культурного значення знахідок", - заявив Бонісолі. - Але цей регіон є справжнім скарбом для нашої археології."

Відкриття було зроблено під час розкопок в "Teatro Cressoni". Це театр в Комо, який закрили у 1997 році. Міністерство культури заявило, що розкопки проводяться в рамках "реструктуризації" театру.

Про вартість сотні знайдених монет поки невідомо.