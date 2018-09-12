У Франції винайшли пляшку шампанського для космічних туристів (відео)

Ємність складається з двох частин - верхньої, де зберігається напій, в нижній - спеціальний клапан.

12 вересня з серця регіону Шампань у Франції відправили особливий літак, щоб випробувати інноваційний спосіб вживання шампанського - в умовах нульової гравітації.

За планом, літак Airbus Zero-G кілька разів набирає висоту, а потім різко падає вниз, щоб створити 20 секунд невагомості.

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В експерименті взяли участь екс-спринтер Всейн Болт, французький астронавт Жан-Франсуа Клервуа і французький дизайнер Октав де Голль. У невагомості вони спробували освоїти позу лотоса, походити стелею і навіть позмагатися в перегонах.

Також чоловіки виповнили найголовнішу мету польоту - випробували спеціально розроблену пляшку, яка дозволяє розливати шампанське в умовах нульової гравітації. Ємність складається з двох частин - верхньої зберігається напій, а в нижній - спеціальний клапан. Він дозволяє вичавити невелику порцію ігристого у вигляді піни. Для космічного шампанського навіть розробили спеціальні келихи.