14 найбільш очікуваних технологій і гаджетів 2015 року.

Журналісти Business Insider зібрали воєдино всі раніше заявлені концепти, щоб ми ні про одному з них у новому році не забули, пише ain.ua.

Apple Watch надійде в продаж на початку 2015 року

Смартвотчі стануть першою новою категорією продуктів Apple під керівництвом СЕО-Тіма Кука. Компанія презентувала пристрій ще у вересні, але при цьому ми дізналися тільки про деякі його функції.

Apple продовжує роботу над своїми смартвотчами, тому більше деталей бажаючі отримують вже в новому році.

Windows 10 вирішить всі проблеми Windows 8

Цієї осені Microsoft показала світу нову версію своєї операційної системи Windows. Вона отримала назву Windows 10, чим викликала шквал насмішок з приводу проблем з арифметикою в керівництві компанії.

Windows 10 створена для роботи з усіма видами пристроїв, включаючи смартфони, ноутбуки, комп'ютери і навіть Xbox. Вона здатна змінювати свій інтерфейс залежно від того, з якого типу екрану ви запускаєте її, завдяки функції Continuum.

Поки ОС досить сира, компанії продовжують над нею працювати, обіцяючи випустити фінальну версію до кінця 2015 року.

У Samsung великі плани на Galaxy S6

Південно-корейський гігант Samsung пообіцяв подарувати світові свій новий флагманський смартфон Galaxy S6 вже на початку 2015 року. Деталей майже немає, але якщо вірити чуткам на ринку, це буде найбільше оновлення в історії лінійки смартфонів Galaxy.

Подейкують, що кодова назва нового флагмана - Zero, тому що компанія розробляє смартфон з нуля.

Ще один годинник від Samsung

Незважаючи на те, що Samsung випустила шість різних моделей смартвотчів за останній рік, ми чули, що компанія продовжує експериментувати з такими комп'ютерами.

Хай там як, а поки що жоден смартвотч Samsung добрих відгуків не отримував. Можливо, в 2015 році компанії вдасться переламати ситуацію.

Samsung заявила, що працює над смартфонами з гнучкими екранами

Нещодавно компанія оголосила, що вже в 2015 році запустити в масове виробництво гнучкі екрани. А до кінця року Samsung обіцяє поставити на ринок перший телефон з гнучким дисплеєм.

З'явиться міні-версія Microsoft Surface?

Microsoft спочатку повинна була випустити зменшену версію своїх планшетів Surface навесні 2014 року, але в останній момент передумала і замість міні-планшетів представила повнорозмірні Surface Pro 3.

Однак, подейкують, що так звані Surface Mini не забуті остаточно. Є шанс, що компанія зробить другу спробу в 2015 році.

Найбільший iPad

У серпні Bloomberg повідомляв, що Apple працює над новою моделлю планшетів iPad з великим екраном, діагональ якого складе 12 дюймів. І хоча ніякої конкретики поки не озвучували, компанія планує випустити так званий iPad Pro вже на початку наступного року.

Нова версія HTC One

HTC заснувала нову еру Android-пристроїв, коли випустила свій HTC One в 2013 році. Це був єдиний телефон, який міг змагатися з iPhone як за зовнішнім виглядом, так і по начинці. Друга версія була випущена навесні, а третю ми очікуємо побачити приблизно в березні або квітні 2015 року.

Oculus Rift повинен з'явитися до кінця 2015 року

Окуляри віртуальної реальності Oculus Rift, якими вразили навіть Марка Цукерберга настільки, що він купив компанію за $2 млрд, все ще в розробці. Поставити першу партію на ринок обіцяють вже до кінця 2015 року.

Спочатку Oculus Rift, швидше за все, буде призначений виключно для геймінгу, але з часом люди зможуть використовувати його для спілкування в інтернеті, інтерактивного перегляду фільмів і віртуальних подорожей.

Окуляри віртуальної реальності Sony теж з'являться у новому році

Проект Morpheus - це спроба компанії Sony створити власні окуляри віртуальної реальності. Вони створені спеціально для роботи з PlayStation 4 і швидше за все надійдуть у продаж до кінця 2015 року.

Тач-версія Microsoft Office для Windows

Новий рік обіцяє легендарному пакету Microsoft Office історичний капремонт. Компанія працює над новою версією Windows, з інтерфейсом для роботи на планшетах і ноутбуках з тач-дисплеєм. Вона схожа на нову версію Office для iPad і швидше за все з'явиться одночасно з Windows 10.

Нова модель OnePlus стане лідером продажів

Китайський стартап OnePlus цього року випустив дуже вражаючий смартфон під назвою the One. Це Android-пристрій володіє всіма можливостями топових продуктів, на зразок Samsung Galaxy S5, але коштує всього $350.

На Заході смартфон мега-популярний, тому що купити його можна тільки за спеціальним запрошенням від компанії. Між тим OnePlus вже працює над наступною версією пристрою, яка повинна надійти на ринок у першій половині 2015 року. Подейкують, новинку можна буде кастомізувати, а ще у неї буде менший екран.

Кращу музику інтегрують в iTunes

Купівля компанією Apple за $3 мільярди сервісу Beats Music тепер означає доступ до дуже досвідченого музичного стрімінгу. З чуток Apple інтегрує Beats Music в iTunes, щоб таким чином скласти конкуренцію популярним сервісам начебто Spotify.

За даними видання Re/code, Apple планує зробити стрімінговий сервіс, який буде дешевшим і тому привабливішим, ніж Spotify.

Один з кращих смартвотчів стане ще кращим

Pebble - це, мабуть, найкращі розумні годинники з усіх, які сьогодні можна купити. Остання версія Steel надійшла в продаж на початку 2014 року. Ми чули, що наступна новинка з'явиться на ринку вже на початку 2015 року.