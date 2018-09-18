Нова iOS 12 стала доступною для завантаження: головні нововведення

Оновлення само має прийти на пристрої при наявності підключення до інтернету або ж файл можна завантажити з магазину iTunes.

Користувачі гаджетів від Apple отримали фінальну версію нової операційної системи iOS 12.

Файл для скачування оновлення системи став доступним ввечері 17 вересня. Оновлення само має прийти на пристрої при наявності підключення до інтернету або ж файл можна завантажити з магазину iTunes, повідомляє 9to5mac.

Які пристрої підтримують iOS 12

Оновлення доступно для всіх моделей iPhone старших 5s. Також iOS 12 отримали iPad Pro (9.7, 10.5 та 12.9 дюймів), iPad (2018), iPad (5 покоління), iPad Air і Air iPad 2, а також iPad mini 2, 3 і 4. Підтримує нову операційку і шосте покоління плеєрів iPod Touch.

Новвоведення iOS 12

Головною відмінністю iOS 12 від попередньої версії стала її швидкість роботи. Особливо це помітно на старих апаратах — швидкодія iPhone 5S після оновлення значно зросла в порівнянні з попередньою версією iOS.

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Голосовий помічник Siri тепер може виконувати декілька команд одночасно, наприклад, поставити будильник і створити нагадування. Раніше з двох команд, вказаних в одному запиті, Siri виконувала тільки першу. Тепер користувачі зможуть створювати власні команди, що складаються з ланцюжка окремих завдань. Активуватися таке завдання буде за певною фразою. Для цього знадобиться встановити безкоштовний додаток «Команди», вже доступний в App Store.

Режим "Не турбувати" тепер можна швидко увімкнути за допомогою 3D Touch. Також можна налаштувати його включення в певний час або в певному місці.

Отримала зміни і система сповіщень — тепер вони групуються за додатками, з яких були отримані. Свайп по відповідній групі дозволяє розкрити всі пов'язані сповіщення або видалити їх. Крім того, окремій групі можна встановити режим беззвучного оповіщення або вимкнути всі повідомлення від додатка.

У новій iOS вдосконалили налаштування електроживлення та моніторингу енергоспоживання. В системі з'явився новий графік рівня заряду і монітор активності, що дозволяє краще розібратися з тим, на що саме витрачаються ресурси акумулятора. Є можливість відсортувати програми по мірі енергоспоживання.

У iOS 12 з'явилися нові Animoji. Хоча їх популярність помітно знизилася, Apple продовжує акцентувати на них увагу. З новим оновленням власники пристроїв на iOS отримають картинки з коалою, тигром, привидом і динозавром. До них додасться можливість підморгування і висування язика. Збільшився і час запису — тепер тривалість анімації може скласти до 30 секунд. Також тепер можна створити максимально схожий на себе Memoji за допомогою розширених налаштувань.

Завдяки новій функції "Екранний час" користувач зможе скласти детальне уявлення про те, як багато часу він витрачає на використання смартфона. Додаток включає в себе щотижневі звіти, час простою, показує найбільш популярні програми. Там же можна налаштувати обмеження доступу до деяких додатків.

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Вбудований браузер Safari отримав кілька функцій для захисту від моніторингу за допомогою кнопок соцмереж і аналізу характеристик пристрою. Також в iOS 12 з'явився менеджер паролів, який може генерувати, запам'ятовувати і підставляти паролі в поле вводу для сайтів і додатків.

Нова iOS допоможе Вам вибрати кращі фото для публікації в соцмережах. У додатку «Фото» з'явилася вкладка «Для вас», що пропонує найбільш вдалі знімки для обміну ними з друзями. У додатку оновили і пошук, зробивши його більш інтелектуальним. Siri може відсортувати фотогалерею за людюми, місцями, подіями, часом та іншими фільтрами.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня в Купертіно пройшла щорічна презентація Apple. Компанія представила три нових моделі айфонів і Apple Watch.