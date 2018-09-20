Вчені нагодували восьминогів екстезі і здивувалися, що їх «пре», як людей

Це, на думку дослідників, багато чого говорить про еволюцію соціальної поведінки.

Вчені нагодували восьминогів екстезі, щоб подивитися, що станеться. І як виявилося, наркотик діє на головоногих так само, як і на людей.

Про це пише Newsweek, додаючи, що морські істоти поводилися більш соціально. Під час експериментів вчені Університету Джона Хопкінса опустили кількох восьминогів у ванну, яка містила метилендіоксиметамфетамін, відомий також як MDMA. Після вживання наркотика вони почали частіше взаємодіяти один з одним і торкатися один одного в неагресивний спосіб.

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Автор експерименту - Гул Долен - разом з колегами досліджує еволюцію серотоніну і його роль у роботі мозку. Справа в тому, що вживання MDMA у людей спричиняє викид серотоніну, допаміну і окситоцину, створюючи відчуття ейфорії. Через це люди стають більш соціальними.

Дослідження цього впливу на мозок може дати краще розуміння, як і коли у життя на Землі вперше з’явилася соціальна поведінка. Вчені зауважують, що спільний для людей і восьминогів предок на еволюційному дереві жив близько 500 мільйонів років тому. Тож якщо восьминоги реагують на MDMA так само, як і люди, це може вказувати на те, що неврологічні шляхи соціальної поведінки виникли ще давніше.