Вчені знайшли оригінали листів Галілея про звинувачення в єресі

Прихильність Галілея геліоцентричної системи світу привела до появи безлічі недоброзичливців і привернула до вченого увагу інквізиції.

Історики з Університету Бергамо в Італії знайшли в архівах Лондонської королівської спілки лист Галілео Галілея, за допомогою якого він обдурив церкву і відвів від себе підозри інквізиції. Інформація була опублікована в звіті в журналі Nature.

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Прихильність Галілея геліоцентричної системи світу привела до появи безлічі недоброзичливців і привернула до вченого увагу інквізиції. У 1613 році Галілей написав знаменитий лист своєму учневі абатові Кастеллі, що захищає геліоцентричну модель Сонячної системи. Галілей писав, що Святе Письмо стосується тільки до порятунку душі і в наукових питаннях не авторитетно: «жодне з вислів Писання не має такої примусової сили, яку має будь-яке явище природи», — стверджував він. Лист було опубліковано у відкритих джерелах, що спричинило за собою хвилю доносів в інквізицію.

Щоб поправити свою репутацію, Галілей пішов на хитрість. Він оголосив, що цей лист написали його противники з метою очорнити ім'я вченого. Паралельно він підготував нову версію листа, яку і знайшли дослідники. Якщо спочатку він писав, що положення в Біблії «помилкові, якщо слідувати буквальному значенню слів», то в новій версії називав їх «відмінними від істини». Багато інші висловлювання також були замінені більш м'яким синонімами. Лист він через римського священика передав до Ватикану.

Тим не менш, самоцензура в кінцевому підсумку не врятувала Галілея в 1633 році в Римі відбувся інквізиційний процес, за підсумками якого вчений був засуджений до довічного ув'язнення у в'язниці, яке невдовзі було замінено на домашній арешт і довічний нагляд інквізиції.