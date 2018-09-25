Samsung планує випустити два смартфони зі сканером відбитків пальців, розташованим на дисплеї

Вони мають бути представлені ще до анонса ювілейного Samsung Galaxy S10.

Моделі Galaxy P30 і Galaxy P30 + можуть стати першими телефонами Samsung із вбудованим сканером відбитків.

Вони мають бути представлені ще до анонса ювілейного Samsung Galaxy S10, пише "Новое время" з посиланням на PhoneArena.

Таким чином, флагманський Samsung Galaxy S10 отримає нову технологію не першим, хоча і одним з перших. Крім того, Galaxy S10 все ще може вийти на ринок з більш дорогим і точним ультразвуковим зчитувачем відбитків пальців.

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Galaxy P30 і P30 + отримають середній цінник, вийдуть до кінця 2018 року і спочатку будуть продаватися тільки на території Китаю, щоб скласти конкуренцію місцевим виробникам зі схожими апаратами.

За даними джерел в Китаї, Galaxy P30 отримала модельний номер SM-G6200. У неї буде LCD-екран і подекранний дактилоскопічний датчик.

Зараз смартфони Samsung поділяються на чотири основні лінійки: Galaxy S і Note-Series, Galaxy A-Series і Galaxy J-Series. S і Note - це флагманські моделі, серія А - преміальні пристрої середнього сегмента, а серія J об'єднує відносно недорогі моделі.