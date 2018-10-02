У 1,5-2 рази може збільшитись експорт проектних послуг українських компаній при системному впровадженні BIM - експерт

Олена Шуляк, член правління Офісу Ефективного Регулювання (BRDO), співвласник Midland Development Ukraine оцінює скорочення витрат на будівництво та експлуатацію об'єктів до 33% за умови системного впровадження BIM у вітчизняній будівельної галузі.

«Застосування BIM (Building Information Modeling) для проектування, будівництва та експлуатації промислових, інфраструктурних та цивільних об'єктів будівництва стало фактично обов'язковою практикою в розвинених країнах. Як показує міжнародна практика, застосування BIM дозволяє оптимізувати терміни будівництва на 20%, збільшити контроль над витратами на 30 і більше %, скорочує вартість будівництва на 20, а в деяких випадках до 33%», - розповідає О. Шуляк.

Вона зазначила, що вже сьогодні BIM дозволяє експортувати проектні послуги українських компаній за кордон. А в перспективі експорт таких послуг може зрости у 1,5-2 рази.

«Зарубіжні інвестори, що виходять або планують працювати на ринку України, зацікавлені у швидкій і якісній реалізації проекту з прозорим контролем всіх процесів. BIM може стати серйозною конкурентною перевагою для вітчизняних проектних, інжинірингових та інших компаній при участі в тендерах», - звертає увагу керуючий партнер компанії CBMforum Юлія Двораківська.

Сьогодні в Україні, за словами Ю. Двораковської, активно розвивається застосування BIM в середовищі архітекторів, проектувальників, інженерів - функціонують навчальні організації, є компанії, в яких створені й успішно працюють на закордонного замовника повноцінні BIM-департаменти. Актуальним лишається системне впровадження прогресивної, визнаної у всьому світі технології управління проектами з боку власників і топ-менеджерів українських компаній.

BIM (Building Information Modeling або Building Information Model) - це підхід до зведення, оснащення, забезпечення експлуатації та ремонту будівлі (до управління життєвим циклом об'єкта), який передбачає збір і комплексну обробку в процесі проектування всієї архітектурно-конструкторської, технологічної, економічної та іншої інформації про будівлю з усіма її взаємозв'язками і залежностями, коли споруда і все, що має до неї відношення, розглядаються як єдиний об'єкт.

Інформаційне моделювання будівель отримало державну підтримку у багатьох країнах. У Великобританії в 2011 була опублікована "Урядова стратегія будівництва". Згідно з документом, застосування BIM в усіх проектах з державною участю, починаючи з 2016-го, є обов'язковим. Аналогічна ситуація - у Данії, Фінляндії, Норвегії, Нідерландах. Європарламент підтримує впровадження таких правил для інших членів ЄС. Активно впроваджується в США, Канаді, Китаї, країнах Південно-Східної Азії, Китаї. Нагадаємо: 9 жовтня 2018 року відбудеться конференція BIMEX Innovation Polygon 2018. Більше 20 спікерів та експертів представлять кейси та практичний досвід роботи з BIM, обговорять проблеми впровадження, досвід роботи з BIM-технологіями, результати і практичні кейси українських компаній і промислових підприємств.

BIMEX Innovation Polygon 2018 пройде за підтримки:

Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства,

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,

Експертного партнера: Офіс ефективного регулювання (Better Regulation Delivery Office)

Галузевого партнера: Український центр сталевого будівництва

Профільного партнера: ТОВ «Системний інноваційний сервіс»

Партнера: Асоціація «Об'єднання Фінансових Установ» (AFI)

Партнера: RED Community

Регіонального медіа-партнера: КиевВласть

ВЗЯТИ УЧАСТЬ У BIMEX 2018: http://bimexpo.org/contacts.html

Акредитація преси: innovation@bimexpo.org

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