Компанії Facebook загрожує десятизначний штраф за витік даних користувачів

В результаті хакерської атаки зловмисники могли отримати доступ до даних близько 50 млн користувачів.

Керівництву компанії Facebook загрожує штраф у розмірі $1,62 млрд через останню атаку хакерів, в результаті якої зловмисники могли отримати доступ до даних близько 50 млн користувачів.

Компанія повідомила про подію лише через три дні після хакерської атаки, пише Daily Mail.

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При цьому представники Facebook не змогли назвати число облікових записів користувачів із Британії, які зазнали нападу.

Раніше ЗМІ назвали ознаки того, що ваш аккаунт у Facebook зазнав злому в результаті недавньої хакерської атаки.