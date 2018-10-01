Компанії Facebook загрожує десятизначний штраф за витік даних користувачів
13:12, 01 жовтня 2018Наука та IT
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В результаті хакерської атаки зловмисники могли отримати доступ до даних близько 50 млн користувачів.
Ілюстрація / REUTERS
Керівництву компанії Facebook загрожує штраф у розмірі $1,62 млрд через останню атаку хакерів, в результаті якої зловмисники могли отримати доступ до даних близько 50 млн користувачів.
Компанія повідомила про подію лише через три дні після хакерської атаки, пише Daily Mail.
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При цьому представники Facebook не змогли назвати число облікових записів користувачів із Британії, які зазнали нападу.
Раніше ЗМІ назвали ознаки того, що ваш аккаунт у Facebook зазнав злому в результаті недавньої хакерської атаки.
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