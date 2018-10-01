Три вихідних дні роблять працівників щасливішими й продуктивнішими

Втім, дехто починає відставати у виконанні своєї роботи.

У понеділок цілий робочий тиждень може здатися надзвичайно довгим. Втім, у Великій Британії профспілки закликають до переходу на чотириденну систему. А вчені Оксфордського університету стверджують, що ця ідея може бути ще й корисною для продуктивності і щастя працівників.

Як пише Business Insider, більш ніж півроку професор економіки і стратегії Жан-Еммануель де Ньов досліджував відчуття задоволення і ефективності на роботі серед 5 тисяч працівників колл-центрів у 20 офісах британської компанії зв’язку BT. Учасників дослідження просили оцінити своє відчуття щастя за п’ятибальною шкалою впродовж кожного тижня.

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Результати показали взаємозалежність між чотириденним робочим тижнем і позитивним настроєм, збільшенням кількості дзвінків, а також підвищенням якості обслуговування. Також за такої системи менше працівників відпрошувалися з роботи, а продажі дещо підвищувалися. Видання зауважує, що три вихідних дня на тижні може покращити баланс між роботою і життям, даючи людям більше можливостей розвіятися замість відчуття закінчення часу при нинішній системі.

Видання також пише, що у Новій Зеландії на початку цього року теж проводили схоже дослідження щодо збільшення кількості вихідних. Воно тривало вісім тижнів і показало, що чотириденна система підвищувала командну роботу і активність працівників, а також скорочувала стреси. Втім, деяким окремим працівникам довелося вийти з експерименту, оскільки вони почали відставати.

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Business Insider визнає, знадобиться більше доказів, перш ніж почнеться серйозний перегляд робочого графіку. Втім, тривалий час світ працював шість днів на тиждень. І лише в 20 столітті було вирішено, що субота теж буде вихідним. Тож немає причин вважати, що подібний перегляд неможливий знову.