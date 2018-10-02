У Сонячній системі знайшли нову карликову планету, яку назвали Гоблін

Вона облітає Сонце за 40 тисяч років і більшість часу лишається непомітною, тож дивно, що її взагалі побачили.

Надзвичайно віддалена карликова планета, яка отримала назву Гоблін, була відкрита в результаті спостережень, які змінюють уявлення про крайні межі нашої Сонячної системи.

Астрономам вдалося її виявити в процесі пошуків гіпотетичної масивної «Дев’ятої планети», яка вірогідно розташована далеко за Плутоном у загадковому регіоні, який вчені називають Хмарою Оорта, пише The Guardian.

Читайте такожВчені розгадали, як формуються кольорові смуги Юпітера

Існування Дев’ятої планети не було зафіксоване напряму. Але Гоблін, вочевидь, перебуває під гравітаційним впливом великого непоміченого об’єкта. Це додає астрономам впевненості, що все ж на околицях нашої Сонячної системи ще щось є.

А тим часом нововідкрита планета Гоблін дуже холодна. Її діаметр не перевищує 300 кілометрів. При цьому планета рухається по дуже витягнутій орбіті. Вона майже у 2,5 раза далі від Сонця, ніж Плутон. Один рік на Гобліні дорівнює 40 тисячам земних років. Дивно, що астрономи взагалі її помітили. Адже у 99% позицій на своїй орбіті планета надто блякла, щоб її можна було побачити.

Читайте такожМісяць міг колись бути домом для позаземного життя

Гоблін вже третя карликова планета, виявлена на околицях Сонячної системи. Раніше вчені помітили також невелику планету, яку назвали Седна, а також ще один об’єкт, який поки що має назву 2012 VP113. Тож простір, який до цього часу здавався темним, холодним і порожнім, виявився багатим на дивні й екзотичні космічні тіла.