У мережу "злили" характеристики нового флагмана Huawei Mate 20

Презентація Huawei Mate 20 повинна відбутися 16 жовтня на заході в Лондоні.

Китайський регулятор TENAA опублікував специфікації смартфонів Huawei Mate 20 Pro і Mate 20, серед яких згадується версія з 512 Гб вбудованої пам'яті.

Регулятор показує близько 20 різних модифікацій нових флагманських смартфонів, але, можливо, не всі вони надійдуть у продаж, пише "Новое время" з посиланням на GizChina.

Відомо, що Huawei Mate 20 Pro, як і звичайний Mate 20, отримає новий восьмиядерний процесор Kirin 980, виконаний по 7-нм техпроцесу. Очікувати потрібно також Android 9.0 з графічним інтерфейсом EMUI 9.0.

Що стосується обсягів пам'яті, то Huawei підготувала чимало варіантів. Huawei Mate 20 вийде в дев'яти версіях з різними обсягами пам'яті: 4 Гб RAM + 64/128/256 Гб ROM, 6 Гб RAM + 128/256/512 Гб ROM і 8 Гб RAM + 128/256/512 Гб ROM. Huawei Mate 20 Pro буде доступний в п'яти версіях. Існують моделі з 6 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ або 512 ГБ дискового простору, а три інших з 8 ГБ оперативної пам'яті і 128, 256 або 512 ГБ простору для зберігання.

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Ймовірно, буде також представлений Huawei Mate 20 Porsche Design. Ця модель отримає сім варіантів виконання: 4 Гб RAM + 128/256 Гб ROM, 6 Гб RAM + 256/512 Гб ROM, а також 8 Гб RAM + 128/256/512 Гб ROM. Можливо різні конфігурації будуть доступні для різних країн.

Згідно з більш ранніми витоками, молодша модель отримає 6,3-дюймовий AMOLED-дисплей, а старша - 6,9-дюймовий AMOLED. Також смартфони Huawei Mate 20 і Mate 20 Pro отримають акумулятор ємністю 4200 мАг і підтримують бездротову зарядку. Ззаду у Huawei Mate 20 будуть три камери з логотипом LEICA і світлодіодом. Саме розташування камер в формі квадрата є досить незвичайним.

Презентація Huawei Mate 20 повинна відбутися 16 жовтня на заході в Лондоні.