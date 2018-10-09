Кіберхондрія і кіберхордія: вчені запідозрили інтернет у створенні нових хвороб

Дослідники вже виявили ознаки появи нових патогенних станів для людей через надмірне користування інтернетом, але призначати лікування ще зарано.

Інтернет міг спричинити появу нових станів у людей, зокрема кіберхондрії й кіберхордії.

Вчені зауважують, що у більшості випадків використання мережі безпечне і доброякісне. Але воно все ж може призвести до розвитку проблем у декого, пише The Guardian.

Тож експерти закликають провести більше досліджень, щоб краще зрозуміти спектр проблем, викликаних інтернетом, а також з’ясувати, як можна допомогти людям, які від них страждають. Нова організація під назвою «Мережа досліджень європейської проблематики використання інтернету» буде займатися вивченням різних проблем зі здоров’ям, які можуть спричинити азартні й комп’ютерні ігри, а також порнографія онлайн.

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Зокрема, вчені сподіваються краще вивчити проблему кіберхордії, тобто хронічного небажання видаляти зібрану в мережі інформацію, а також кіберхондрії – нав’язливого бажання використовувати пошукові системи й сайти з метою знайти підтвердження медичних страхів і самостійного встановлення діагнозів.

«Зазвичай іпохондрики використовували енциклопедії й медичні довідники для пошуків ознак і симптомів, які вони вважали серйозними. Звісно, з еволюцією мережі люди тепер шукають там симптоми цих хвороб», - пояснила психіатр професор Наомі Фінеберг з Університету Хартфордширу.

На її думку, кіберхондрія – недооцінена проблема. Адже вона вже досить поширена.

«Я кілька разів спостерігала такі випадки у своїй клініці», - сказала вона.