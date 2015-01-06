LG випустила гнучкий смартфон з характеристиками флагманської моделі

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на ресурс The Verge.

Архітектор компанії LG з мобільних пристроїв доктор Рамчан Ву пояснив ресурсу, що при розробці нового телефону компанія врахувала помилки з першим Flex G. Наприклад, зменшено розмір дисплея з 6 до 5,5 дюймів по діагоналі, щоб його легше було тримати. При цьому збільшено роздільна здатність екрану з HD (1280 на 720 точок) до Full HD (1920 на 1080 пікселів).

Модель зберегла можливість невеликого вигину в поперечному напрямку. Як і попередня, вона покрита пластиком, що здатний затягувати неглибокі подряпини. При цьому модель отримала 13-мегапіксельну камеру з оптичною стабілізацією, яскравий OLED-екран, новітній процесор Snapdragon 810 компанії Qualcomm. Кнопки управління смартфоном були перенесені на задню панель, як у LG G3.

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За даними Ву, в Південній Кореї смартфон надійде в продаж до кінця цього місяця і буде коштувати дорожче поточної флагманської моделі LG G3. Кореспондент The Verge перевірив слова Ву про міцність нового смартфона і спробував наступити на нього, а також підкинув на шість метрів. Пристрій продовжував працювати, але кореспондент зазначив, що кидав його на м'яке килимове покриття.

На даний момент LG - єдина компанія, що пропонує на ринок гнучкий смартфон. Тим не менш до кінця року подібний пристрій Samsung планує представити і відвоювати лідерство на цьому ринку за рахунок масового виробництва відповідних дисплеїв.