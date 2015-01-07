Археологи знайшли в Єрусалимі ймовірне місце суду над Христом

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Washington Post.

В ході розкопок, які вже протягом 15 років проводяться біля музею «Вежа Давида», дослідники знайшли залишки покинутої будівлі.

Археологи знали, що споруда використовувалася як в'язниця при турецькому, а потім при британському правлінні. Однак зараз вони припустили, що виявили руїни палацу Ірода Антипи. Саме там, вважають вчені, префект Іудеї Понтій Пілат, який гостював у Ірода, і засудив Ісуса до смерті.

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У тому, що суд відбувався в палаці Ірода Антипи, впевнений, зокрема, Шимон Гібсон, професор археології Університету Північної Кароліни. Він, зокрема, вказує на наявну в Євангелії від Іоанна згадку, що процес був влаштований недалеко від воріт на нерівній бруківці з кругляка. Ці деталі відповідають археологічним знахідкам, які були зроблені раніше поруч із «Вежою Давида», вважає Гібсон.

Існують й інші версії щодо того, де проходив суд над Христом. Згідно з однією з них, процес проводився на території армійських казарм.