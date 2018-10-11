Остання наукова робота Стівена Хокінга нарешті оприлюднена

О своїй праці видатний фізик підсумував свої відкриття щодо чорних дір і збереження інформації після засмоктування часток у них.

Остання робота видатного британського фізика Стівена Хокінга має назву «Ентропія чорної діри і м’яке волосся».

Її опублікували в інтернеті, тож будь-хто може без проблем прочитати документ, пише Newsweek.

У передмові до праці співавтори Саша Хако, Малкольм Перрі і Ендрю Стромінгер зазначили: «Ми глибоко засмучені втратою нашого дорогого друга і колеги Стівена Хокінга, чий внесок у фізику чорних дір залишався жваво стимулюючим до самого кінця. Ця робота підсумовує статус нашого довготривалого проекту про великі диффеоморфізми, «м’яке волосся» і квантову структуру чорних дір».

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Видання зауважує, що дослідження надзвичайно складне. В ньому йдеться про те, що певна інформація може пережити засмоктування у чорну діру. Вважається, що ніщо, навіть світло, не може втекти від таких космічних тіл. Будь-яка матерія, яка досягла горизонту подій, тобто точки неповернення, буде затягнута без будь-якого шансу вирватися. Але Хокінг і його колеги відкидають цю ідею. Вони стверджують, що інформація може бути збережена у так званому «м’якому волоссі», яке гіпотетично існує скраю чорної діри.

Представляючи своє дослідження чорних дір і «м’якого волосся» у 2015 році, Хокінг сказав: «Я припускають, що інформація зберігається не всередині чорної діри, як хтось міг очікувати, а на її межах, навіть в горизонті. Ідея полягає в тому, що супертрансляції – це голограми вхідних часток. А отже вони містять всю інформацію, яка б інакше була втрачена. Інформація про вхідні частки відтворюється, але в хаотичній і некорисній формі. Це вирішує інформаційний парадокс. Для всіх практичних цілей інформація втрачена».

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На тій же конференції Хокінг додав, що об’єкти, які потрапляють в чорні діри, можуть опинятися в іншому всесвіті.

«Існування альтернативних історій з чорними дірами передбачає, що це можливо. Діра повинна бути великою і, якщо вона обертається, вона може бути переходом у інший всесвіт. Але повернутися назад в наш світ неможливо», - сказав він.

Британський фізик Стівен Хокінг помер в березні. Йому було 76 років.