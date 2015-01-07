Вчені пообіцяли незабаром відкрити «другу Землю»
18:55, 07 січня 2015Наука та IT
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У світлі виявлення телескопом Kepler восьми планет, на яких, можливо, є життя, вчені пообіцяли, що незабаром відкриють справжнього «двійника Землі».
Планета Земля / NASA
Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на The Guardian.
За словами дослідників, кількість відкритих екзопланет зростає з кожним місяцем. При цьому багато хто з них за параметрами мають несуттєві відмінності із Землею.
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Так, наприклад, планета Kepler 438b на 12% більше за Землю. Також вона на 40% більш освітлена, ніж Земля.
Вчені стверджують, що незабаром буде відкрито «другу Землю» - екзопланету, яка за всіма параметрами буде збігатися з нашою. От тільки за наявність життя на ній астрофізики не гарантують.
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