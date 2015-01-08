Вчені з США розробили "проривний" антибіотик

Дослідники з Північно-Східного університету США в Бостоні розробили техніку вирощування бактерій в грунті в лабораторних умовах. Опубліковане в журналі Nature дослідження привело до відкриття 25 нових антибіотиків, один з яких - теіксобактин - показав свою ефективність в лікуванні мишей від інфекцій, стійких до ліків, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожВчені виявили гени, що відповідають за агресивність людини

Передбачається, що якщо тести на людях пройдуть успішно, новий препарат може стати першим антибіотиком нового класу за майже 30 років.

Раніше видання Daily Mail писало, що дослідники з Сент-Луїського університету в штаті Міссурі знайшли новий спосіб "відключення" болю, який може призвести до появи лікарських препаратів, що не викликають звикання.