Вчені знайшли під землею 20-метровий корабель і кладовище вікінгів у Норвегії (фото)

За словами археологів, знайдений корабель є частиною поховання впливових людей.

Археологи виявили в Норвегії місце поховання вікінгів і 20-метровий корабель.

Читайте такожНа дні ірландського озера знайшли човен вікінгів

Про це пише газета The Guardian. Відзначається, що поховання з кораблем було виявлено із застосуванням спеціального радара. Вчені додали, що курган знаходиться на невеликій глибині і був знайдений фермерами.

За словами археологів, знайдений корабель є частиною поховання впливових людей — вони розповіли, що похорон поруч із кораблем могли собі дозволити тільки вони.

Підкреслюється, що археологи поки не збираються розкопувати поховання, спочатку необхідно оцінити ступінь його збереження.