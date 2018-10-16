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Вчені знайшли під землею 20-метровий корабель і кладовище вікінгів у Норвегії (фото)

06:25, 16 жовтня 2018
Наука та IT
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REUTERS

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Про це пише газета The Guardian. Відзначається, що поховання з кораблем було виявлено із застосуванням спеціального радара. Вчені додали, що курган знаходиться на невеликій глибині і був знайдений фермерами.

За словами археологів, знайдений корабель є частиною поховання впливових людей — вони розповіли, що похорон поруч із кораблем могли собі дозволити тільки вони.

Підкреслюється, що археологи поки не збираються розкопувати поховання, спочатку необхідно оцінити ступінь його збереження.

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Теги: #Норвегія#вікінг#археологічні відкриття