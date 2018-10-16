Вчені знайшли під землею 20-метровий корабель і кладовище вікінгів у Норвегії (фото)
06:25, 16 жовтня 2018Наука та IT
3227 0
За словами археологів, знайдений корабель є частиною поховання впливових людей.
REUTERS
Археологи виявили в Норвегії місце поховання вікінгів і 20-метровий корабель.
Читайте такожНа дні ірландського озера знайшли човен вікінгів
Про це пише газета The Guardian. Відзначається, що поховання з кораблем було виявлено із застосуванням спеціального радара. Вчені додали, що курган знаходиться на невеликій глибині і був знайдений фермерами.
За словами археологів, знайдений корабель є частиною поховання впливових людей — вони розповіли, що похорон поруч із кораблем могли собі дозволити тільки вони.
Підкреслюється, що археологи поки не збираються розкопувати поховання, спочатку необхідно оцінити ступінь його збереження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter