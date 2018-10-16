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Без пір'я, але з маленькими передніми лапами: вчені показали, який вигляд насправді мали тиранозаври

15:50, 16 жовтня 2018
Наука та IT
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Так виглядали ці гігантські ящери / фото RJ Palmer

Так тепер виглядають ці гігантські ящери, повідомляє Sciencealert.

Новітні уявлення про зовнішність жахливих мешканців «парку юрського періоду» нещодавно втілив палеохудожник Аджі Палмер (RJ Palmer) із Сан-Франциско. Його реконструкція експонується нині в Мехіко — в Музеї природознавства і науки (Mexico Museum of Natural History and Science).

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Разом з колегами і консультантами автор композиції вивчив результати понад 20 досліджень, які палеонтологи і біологи провели останнім часом. Вони допомогли в подробицях відтворити скелет тиранозавра і «навісити» на нього м'язові тканини.

Ще недавно палеонтологи вважали, що тиранозаври були покриті пір'ям або хоча б пухом. Як курчата. І ходили, випроставшись на весь свій зріст.

РЖ Палмер

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Теги: #учені#тиранозавр