Без пір'я, але з маленькими передніми лапами: вчені показали, який вигляд насправді мали тиранозаври

Вчені в подробицях відтворили скелет тиранозавра і «навісили» на нього м'язові тканини.

Тиранозаври (T Rex) ходили, пригнувшись до землі, мали лускату шкіру, позбавлену пір'я, а також непропорційно маленькі передні кінцівки.

Так тепер виглядають ці гігантські ящери, повідомляє Sciencealert.

Новітні уявлення про зовнішність жахливих мешканців «парку юрського періоду» нещодавно втілив палеохудожник Аджі Палмер (RJ Palmer) із Сан-Франциско. Його реконструкція експонується нині в Мехіко — в Музеї природознавства і науки (Mexico Museum of Natural History and Science).

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Разом з колегами і консультантами автор композиції вивчив результати понад 20 досліджень, які палеонтологи і біологи провели останнім часом. Вони допомогли в подробицях відтворити скелет тиранозавра і «навісити» на нього м'язові тканини.

Ще недавно палеонтологи вважали, що тиранозаври були покриті пір'ям або хоча б пухом. Як курчата. І ходили, випроставшись на весь свій зріст.