У Лондоні проходить презентація смартфонів Huawei Mate 20 і Mate 20 Pro (наживо)

Презентовані будуть смартфони серії Mate 20 і аксесуари до них.

Huawei сьогодні ввечері проводить свою наймасштабнішу подію цього року.

Нею стане презентація серії смартфонів Mate 20 і аксесуарів до них, у тому числі другого покоління бездротових навушників FreeBuds і годинника Watch GT, пише mobiltelefon.

Прес-конференція проходить в Лондоні, де зібралися журналісти з усього світу. Ті, хто не зміг потрапити на захід, зможуть подивитися у прямому ефірі на YouTube. Пряма трансляція розпочалася о 16:00.

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За останніми даними, до анонсу готуються чотири смартфона: стандартний Mate 20 з каплевидним вирізом, просунутий Mate 20 Pro з «оком», сканером відбитка в екрані і системою розпізнавання особи з VSEL-сенсором, ігровий планшетофон Mate 20X з дизайном Mate 20 і люксовий Mate 20 Pro Porsche Design з ексклюзивним дизайном. Всі будуть побудовані на Kirin 980, а ключовими перевагами стануть потрійна камера Leica, 40-W зарядка і Android 9 Pie з EMUI 9.