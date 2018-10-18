У Японії триває Всесвітній з'їзд роботів (фоторепортаж, відео)

Цьогоріч вчені представили 1700 новітніх роботів.

У Японії винахідники представили роботів, здатних замінити людей у повсякденних професіях.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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У Японії триває Всесвітній з'їзд роботів. Аби презентувати свої небувалі винаходи, у виставковому центрі Токіо зібралося 725 винахідників.

Цьогоріч вчені представили 1700 новітніх роботів. Деякі гуртом повторюють людські танцювальні рухи, інші можуть виконати за господаря усю хатню роботу.