У Японії триває Всесвітній з'їзд роботів (фоторепортаж, відео)
10:51, 18 жовтня 2018Наука та IT
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Цьогоріч вчені представили 1700 новітніх роботів.
У Японії винахідники представили роботів, здатних замінити людей у повсякденних професіях.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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У Японії триває Всесвітній з'їзд роботів. Аби презентувати свої небувалі винаходи, у виставковому центрі Токіо зібралося 725 винахідників.
Цьогоріч вчені представили 1700 новітніх роботів. Деякі гуртом повторюють людські танцювальні рухи, інші можуть виконати за господаря усю хатню роботу.
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