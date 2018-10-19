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На "Байконурі" знайшли винних у пошкодженні ракети «Союз»

00:59, 19 жовтня 2018
Наука та IT
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REUTERS

За словами джерела на космодромі "Байконур", члени комісії Роскосмосу і слідчі органи встановили винних у пошкодженні датчика ракети-носія «Союз».

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Про це повідомляє РИА «Новости». «З виною конкретних співробітників розбираються. Винен не тільки той, хто щось безпосередньо зробив не так, а також і його керівник, і контролери — завдання було не допустити неправильних дій», - сказало джерело.

Відзначається, що прізвища інженерів є в бортових журналах, які раніше вилучили представники слідства.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня ракета-носій «Союз» не змогла вивести космічний корабель «СоюзМС-10» на орбіту. Екіпажу, який складається з російського космонавта Олексія Овчініна і американського астронавта Ніка Хейга, вдалося евакуюватися в рятувальній капсулі на Землю. До з'ясування причин аварії припинені всі пілотовані пуски до МКС. Версії аварії «Союз» «Роскосмос» відмовляється називати до завершення роботи комісії.

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Теги: #ракета#союз#космодром Байконур