У Сінгапурі випробують електричне аеротаксі

Поки що практичні всі мультикоптеры — це невеликі літальні апарати для зйомки з повітря або перевезення легких вантажів.

Компанія Volocopter оголосила, що в другій половині 2019 року почне випробувати в Сінгапурі 18-роторний пасажирський мультикоптер. Тести дозволять перевірити придатність апарату до використання в міських умовах, а після них компанія проведе серію публічних демонстраційних польотів, повідомляється на сайті nplus1.

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Поки що практичні всі мультикоптери — це невеликі літальні апарати для зйомки з повітря або перевезення легких вантажів. Але в останні кілька років багато компаній почали розробляти набагато більші за розміром літальні апарати, призначені для перевезення людей.

Передбачається, що можливість зльоту і посадки в обмеженому просторі дозволить використовувати їх в якості альтернативи звичайним таксі в містах з високою завантаженістю доріг.