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У Сінгапурі випробують електричне аеротаксі

18:58, 25 жовтня 2018
Наука та IT
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Volocopter випробує електричне аеротаксі в Сінгапурі / скріншот

Компанія Volocopter оголосила, що в другій половині 2019 року почне випробувати в Сінгапурі 18-роторний пасажирський мультикоптер. Тести дозволять перевірити придатність апарату до використання в міських умовах, а після них компанія проведе серію публічних демонстраційних польотів, повідомляється на сайті nplus1.

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Поки що практичні всі мультикоптери — це невеликі літальні апарати для зйомки з повітря або перевезення легких вантажів. Але в останні кілька років багато компаній почали розробляти набагато більші за розміром літальні апарати, призначені для перевезення людей.

Передбачається, що можливість зльоту і посадки в обмеженому просторі дозволить використовувати їх в якості альтернативи звичайним таксі в містах з високою завантаженістю доріг.

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Теги: #Сінгапур#дрон