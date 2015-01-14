Facebook розміщуватиме у новинній стрічці користувачів оголошення про зниклих дітей

Про це повідомляє Телекритика з посиланням на mashable.com.

Facebook розвиває програму у партнерстві з Національним центром дітей, що зникли чи піддаються експлуатації (the National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC). Проект діє лише на території США.

«Коли дитина зникає, найбільш важливо отримати значиму інформацію, коректну інформацію правильним людям у правильний час», - розповіла виданню USA Today Емілі Вечер (Emily Vacher), керівник Facebook з глобальної безпеки.

Читайте такожFacebook запустив пошук у постах користувачівУ Facebook і раніше були спеціальні сторінки для Amber Alerts (американської системи оповіщення про зникнення дітей). Проте нова програма автоматично обиратиме людей, які перебувають поблизу і розміщуватиме в їхній стрічці новин пост про зниклу дитину, додаючи фото. Сповіщення з’являтимуться і в десктопній, і в мобільній версіях.

Користувач, який отримає оголошення, зможе знайти додаткову інформацію, клацнувши на кнопку «learn more» («дізнатися більше»), а також поділитися постом у своєму таймлайні.

В адміністрації соцмережі заявляють, що сповіщення будуть обов’язковими і їх не можна буде відключити. Водночас запевняють, що не «спамитимуть» оголошеннями. За розрахунками Емілі Вечер, одна особа в середньому отримуватиме один чи два таких пости на рік.