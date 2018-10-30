Презентація Apple 30 жовтня (подію завершено)

На презентації, згідно з чутками, нам покажуть новий iPad Pro, недорогі MacBook Air, оновлені Mac mini і вдосконалений iMac.

Сьогодні, 30 жовтня, компанія Apple проводить свою другу осінню презентацію.

На презентації, згідно з чутками, нам покажуть новий iPad Pro, недорогі MacBook Air, оновлені Mac mini і вдосконалений iMac.

УНІАН веде текстову онлайн-трансляцію презентації Apple.

AirPods 2

Навушники ми так і не побачили на презентації айфонів, тому очікуємо їх сьогодні.

iPad Pro

Згідно з чутками, розмір нового iPad 2018 може бути 10,5-11 і 12,9 дюймів. Головною зіркою вечора повинен стати саме він - на сьогоднішній презентації шанувальники очікують побачити безрамковий iPad Pro.

Apple також можуть обладнати датчиком Face ID, новим екраном і новим чіпом A12X Bionic.

MacBook

Багато хто з нетерпінням чекає, що компанія оновить MacBook Air. Аналітики розмірковують про можливість виходу недорогих MacBook Air.

MacBook Air можуть уявити з тонкими рамками і дисплеєм Retina, яка стане більш доступною альтернативою 12-дюймовому MacBook.

Mac mini

Mac mini давно не оновлювали, тому ймовірність побачити нову версію компактного комп'ютера велика.

iMac

Про новий iMac інформації практично немає, але аналітики вважають, що його теж пора оновити. Мова йде не лише про нові процесори, але і дизайні.