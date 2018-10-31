Навколо чорної діри в центрі Чумацького шляху можна безпечно рухатися

Як виявилося, газ навколо неї рухається зі швидкістю, яка дорівнює одній третій швидкості світла.

Астрономи виявили велику газову хмару, яка рухається навколо супермасивної чорної діри просто в центрі нашої галактики.

Це, як заявили в Європейській південній обсерваторії (ESO), стало «гучним підтвердженням» теоретичних припущень існування галактичного гіганта, відомого також як «Стрілець А».

Як пише Newsweek, чорні діри – це регіони у космосі, де гравітація настільки інтенсивна, що вона поглинає все: від матерії до світла, які наближаються надто близько. В результаті самі діри здаються повністю чорними і надзвичайно холодними. Але матерія, яка обертається навколо них, пекельно гаряча і яскрава.

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Астрономи використали європейський інтерферометричний інструмент GRAVITY разом з Very Large Telescope у Чилі, щоб відстежити матерію, яка обертається навколо «Стрільця А». Спалахи у інфрачервоному спектрі вказали вченим на те, що газ обертається навколо горизонту подій чорної діри. Інфрачервоні сигнали накреслили дуже стабільну орбіту обертальної маси. І це дало вченим найкраще на сьогодні зображення того, як матерія рухається так близько біля чорної діри. Коли газ з орбіти переміщується бодай трохи ближче, діра поглинає його.

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Однак, сама орбіта – безпечний район. Рух по ній може бути безпечним, якщо він буде достатньо швидким.

«Спостерігати за тим, як матерія обертається навколо масивної чорної діри зі швидкістю близько 30% від швидкості світла – це щось вражаюче», - сказав вчений Інституту міжзоряної фізики Макса Планка Олівер Пфуль.