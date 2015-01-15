Samsung сподівається придбати Blackberry за $7,5 млрд

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на близьке до переговорів джерело, орієнтовна вартість угоди - $7,5 млрд.

За його словами, за акції Blackberry, Samsung пропонує від $13,35 до $15,49. За словами джерела агентства, представники обох компаній зустрілися минулого тижня, щоб обговорити можливу угоду, пише РБК.

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Подробиці переговорів поки не розголошуються. Акції Blackberry на тлі цих повідомлень зросли на Нью-Йоркській біржі на 30%. Однак вже після опівночі компанія Blackberry офіційно заявила, що не веде ніяких переговорів з Samsung.

Південнокорейська компанія від коментарів відмовилася. Додамо, що у випадку, якщо угода відбудеться, вона потребує схвалення уряду Канади. Міністр промисловості цієї країни Джеймс Мур, відповідаючи на питання агентства Associated Press, заявив, що не має наміру коментувати чутки і спекуляції.