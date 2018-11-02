"Історична місія" завершилася: у NASA заявили про втрату зв'язку з зондом Dawn

Фахівці NASA дійшли висновку, що в зонда закінчилося паливо.

У американському космічному агентстві заявили, що «історична місія» зонда Dawn завершилася.

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Про це повідомляється на сайті NASA. В агентстві розповіли, що автоматична станція Dawn, яка досліджувала пояс астероїдів, не виходила на зв'язок два дні поспіль - 31 жовтня та 1 листопада. Фахівці NASA дійшли висновку, що у зонда закінчилося паливо.

«Dawn більше не може зберігати положення, в якому його антени були направлені у бік Землі для підтримки зв'язку з центром управління польотів, а також не здатний змінити напрям так, щоб його акумулятори отримували енергію від сонячних батарей», - йдеться в заяві агентства.

Зонд Dawn був запущений у 2007 році. Його основною метою було вивчення поясу астероїдів.

Раніше УНІАН повідомляв, що вченим місії Dawn вдалося виявити свідоцтва існування стародавнього глобального океану на карликової планеті Церері.