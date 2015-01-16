iPhone 6 піддали нестандартному тесту, скинувши його з космосу (відео)

18:52, 16 січня 2015
Наука та IT
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Останній флагман компанії Apple, iPhone, скинули на планету зі стратосфери з висоти понад 30 км.

REUTERS

Показник лише трохи менше знаменитого стрибка екстремала Фелікса Баумгартнера. Про це повідомляє Новое Время.

Нове випробування провели для рекламної кампанії чохла Urban Armor Gear, який випускають з композитного матеріалу. Смартфон помістили в чохол і, закріпивши на повітряній кулі, запустили в стратосферу. За польотом від англійського передмістя до верхніх шарів атмосфери стежили дві камери GoPro, повідомили організатори.

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На межі стратосфери куля лопнула, після чого гаджет почав падати на Землю. Організатори випробування додатково обладнали пристрій парашутом, щоб воно у разі непередбачених обставин не травмувало кого-небудь. Однак, смартфон дійшов до зон з температурою -62 градусів за Цельсієм, що посадило батарею.

Парашут не допоміг iPhone з легким приземленням - при посадці було розбито все супутнє обладнання. Однак, корпус пристрою залишився цілий.

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