iPhone 6 піддали нестандартному тесту, скинувши його з космосу (відео)

Показник лише трохи менше знаменитого стрибка екстремала Фелікса Баумгартнера. Про це повідомляє Новое Время.

Нове випробування провели для рекламної кампанії чохла Urban Armor Gear, який випускають з композитного матеріалу. Смартфон помістили в чохол і, закріпивши на повітряній кулі, запустили в стратосферу. За польотом від англійського передмістя до верхніх шарів атмосфери стежили дві камери GoPro, повідомили організатори.

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На межі стратосфери куля лопнула, після чого гаджет почав падати на Землю. Організатори випробування додатково обладнали пристрій парашутом, щоб воно у разі непередбачених обставин не травмувало кого-небудь. Однак, смартфон дійшов до зон з температурою -62 градусів за Цельсієм, що посадило батарею.

Парашут не допоміг iPhone з легким приземленням - при посадці було розбито все супутнє обладнання. Однак, корпус пристрою залишився цілий.