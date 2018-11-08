Вчені знайшли залишки древніх континентів під кригою Антарктики

Знахідка допоможе краще зрозуміти минуле і майбутнє нашої планети.

Виявити рештки стародавніх континентів вдалося за допомогою супутника гравітаційної картографії Європейської космічної агенції. Зібрані ним дані дозволили чітко визначити вигляд поверхні під товщею криги в Антарктиці.

Про це пише Newsweek, додаючи, що дослідники виявили стародавній ландшафт з кратонів – великих і стабільних блоків кори Землі, які лишилися від стародавніх континентів. Такі утворення – це частина літосфери. Вони зазвичай лежать в центрі сучасних континентальних плит. Дослідження таких утворень дозволяє вченим краще зрозуміти історію нашої планети, а також її майбутнє.

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«Кратони – це стародавні частини літосфери і форма найстарших основ континентів. Розуміння їхньої структури і протяжності – це ключ до відповіді на всі питання про ранню історію Землі і те, як тверда поверхня вплинула на еволюцію планети, що надзвичайно пов’язано з кліматом і її майбутнім», - пояснив вчений Йорг Еббінг з Університету Кіель.

«Антарктика з багатьох точок зору досі лишається білою плямою. І попри нові сейсмологічні дані, ми не очікували побачити, що древня частина Східної Антарктики настільки різноманітна», - додав він.

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За словами німецького вченого, завдяки сейсмологічним дослідженням легко виявити відмінність між Східною і Західною Антарктикою.

«Наші дані, схоже, вказують, що Східна Антарктика – це не один кратон, а ціле злиття кратонних частинок. Ці знахідки ведуть нас аж до суперконтиненту Гондвана і зв’язку Антарктики з континентами, які її оточують», - сказав Еббінг.