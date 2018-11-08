Вчені знайшли залишки древніх континентів під кригою Антарктики
Виявити рештки стародавніх континентів вдалося за допомогою супутника гравітаційної картографії Європейської космічної агенції. Зібрані ним дані дозволили чітко визначити вигляд поверхні під товщею криги в Антарктиці.
Про це пише Newsweek, додаючи, що дослідники виявили стародавній ландшафт з кратонів – великих і стабільних блоків кори Землі, які лишилися від стародавніх континентів. Такі утворення – це частина літосфери. Вони зазвичай лежать в центрі сучасних континентальних плит. Дослідження таких утворень дозволяє вченим краще зрозуміти історію нашої планети, а також її майбутнє.
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«Кратони – це стародавні частини літосфери і форма найстарших основ континентів. Розуміння їхньої структури і протяжності – це ключ до відповіді на всі питання про ранню історію Землі і те, як тверда поверхня вплинула на еволюцію планети, що надзвичайно пов’язано з кліматом і її майбутнім», - пояснив вчений Йорг Еббінг з Університету Кіель.
«Антарктика з багатьох точок зору досі лишається білою плямою. І попри нові сейсмологічні дані, ми не очікували побачити, що древня частина Східної Антарктики настільки різноманітна», - додав він.
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За словами німецького вченого, завдяки сейсмологічним дослідженням легко виявити відмінність між Східною і Західною Антарктикою.
«Наші дані, схоже, вказують, що Східна Антарктика – це не один кратон, а ціле злиття кратонних частинок. Ці знахідки ведуть нас аж до суперконтиненту Гондвана і зв’язку Антарктики з континентами, які її оточують», - сказав Еббінг.