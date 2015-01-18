На Apple подали в суд, звинувативши у приховуванні даних про обсяг пам'яті пристроїв
03:30, 18 січня 2015Наука та IT
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Кілька користувачів продукції Apple подали в суд на компанію за те, що операційна система iOS 8 займає в iPad і iPhone занадто багато місця.
Користувачі скаржаться на брак місця
За словами позивачів, системні оновлення для пристроїв вимагають такої кількість пам'яті, що у користувачів не вистачає місця для зберігання особистих даних.
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Жителі Каліфорнії, подали в суд, стверджують, що останні оновлення займають на гаджетах Apple до 23% всієї пам'яті, із-за чого для зберігання власних даних користувачі змушені звертатися до платного сервісу ICloud, повідомляє РИА Новости.
Американці вимагають від компанії компенсації в розмірі кількох мільйонів доларів, яка повинна бути виплачена всім, кому довелося скористатися ICloud.
Як повідомляє CBS, Apple поки не прокоментувала дану ситуацію.
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