На Apple подали в суд, звинувативши у приховуванні даних про обсяг пам'яті пристроїв

За словами позивачів, системні оновлення для пристроїв вимагають такої кількість пам'яті, що у користувачів не вистачає місця для зберігання особистих даних.

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Жителі Каліфорнії, подали в суд, стверджують, що останні оновлення займають на гаджетах Apple до 23% всієї пам'яті, із-за чого для зберігання власних даних користувачі змушені звертатися до платного сервісу ICloud, повідомляє РИА Новости.

Американці вимагають від компанії компенсації в розмірі кількох мільйонів доларів, яка повинна бути виплачена всім, кому довелося скористатися ICloud.

Як повідомляє CBS, Apple поки не прокоментувала дану ситуацію.