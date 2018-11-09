Археологи розгадали загадку побудови пірамід в Єгипті

До цього часу лишалося не зрозумілим, як древні єгиптяни піднімали кам’яні брили на верхівку пірамід.

Те, що почалося як експедиція з вивчення написів, залишених робітниками копальнь стародавнього Єгипту, закінчилося серйозним відкриттям, яке відповідає на питання, як була збудована Піраміда Хеопса поблизу Гізи.

Англо-французька експедиція вчених працювала в стародавньому кар’єрі Гатнуб, коли виявила добре збережену до наших днів вантажну рампу. Вона виявилася одноліткою Піраміди Хеопса. Рампі близько 4,5 тисяч років, пише Newsweek.

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На думку вчених, це може серйозно змінити теорії про те, як працівники, які будували одне з чудес світу, змогли піднімати великі кам’яні блоки на таку велику висоту. Крім того, це вказує на те, що шківи були винайдені на сотні років раніше, ніж вважалося досі.

Витесана в кам’яних породах рампа оздоблена двома прольотами кам’яних сходів, в яких вирізані канави, в які колись клали дерев’яні балки. Малюнок канав добре зберігся, тож вчені змогли реконструювати всю систему рампи, по якій древні єгиптяни піднімали блоки алебастру з відкритого кар’єру. На думку дослідників, тягловою силою були дві бригади робітників. Одна з них тягнула брили за допомогою мотузки через шків згори, а інша робила теж саме, тільки знизу. Вчені зауважують, що ця стародавня кам’яна система ефективно використовувала обмежений простір. І цілком логічно можна припустити, що ця технологія була використана під час будівництва Піраміди Хіопса.

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Подібні системи рамп добре відомі з часів цивілізації стародавньої Греції. Там їх активно використовували в першому тисячолітті до нашої ери. Однак, знахідка в Гатнубі свідчить, що в Єгипті технологію використовували на 2 тисяч років раніше за греків.