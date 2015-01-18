ЗМІ: Apple заблокувала розробників з Криму

Про це повідомляє один з користувачів на сайті Habrahabr.

"У зв'язку з санкціями, спрямованими США проти жителів Криму, всі іноземні компанії повинні припинити свою діяльність на півострові. Буквально вчора Steam перестав продавати ігри жителям Республіки, а сьогодні всі кримські розробники, які користувалися developer.apple.com, заблоковані на цьому сайті", - написав він.

Читайте такожНа Apple подали в суд, звинувативши у приховуванні даних про обсяг пам'яті пристроївТакож він навів лист компанії, в якому повідомлялося про блокування акаунту і заборону на використання ПЗ, розробленого за допомогою інструментів Apple.