ЗМІ: Apple заблокувала розробників з Криму
17:45, 18 січня 2015Наука та IT
1701 0
Компанія Apple заблокувала розробникам з Криму доступ до сайту developer.apple.com.
REUTERS
Про це повідомляє один з користувачів на сайті Habrahabr.
"У зв'язку з санкціями, спрямованими США проти жителів Криму, всі іноземні компанії повинні припинити свою діяльність на півострові. Буквально вчора Steam перестав продавати ігри жителям Республіки, а сьогодні всі кримські розробники, які користувалися developer.apple.com, заблоковані на цьому сайті", - написав він.
Читайте такожНа Apple подали в суд, звинувативши у приховуванні даних про обсяг пам'яті пристроївТакож він навів лист компанії, в якому повідомлялося про блокування акаунту і заборону на використання ПЗ, розробленого за допомогою інструментів Apple.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter