У Британії вперше пересадили органи новонародженої дитини

Нирки і клітини печінки шестиденної дівчинки були передані двом пацієнтам після того, як її серце зупинилося, передає Бі-бі-сі.

Експерти кажуть, що донорство від новонароджених може врятувати життя багатьох інших дітей, проте у Великобританії існують правила, які значно обмежують цю практику.

Королівський коледж педіатрії та дитячого здоров'я повинен надати свій звіт про проведену операцію та її результати у березні.