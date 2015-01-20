У Британії вперше пересадили органи новонародженої дитини

07:20, 20 січня 2015
Наука та IT
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Британські лікарі зробили першу операцію з пересадки органів новонародженої дитини.

О результатах пересадки врачи расскажут в марте / tbivision.com

Нирки і клітини печінки шестиденної дівчинки були передані двом пацієнтам після того, як її серце зупинилося, передає Бі-бі-сі.

Експерти кажуть, що донорство від новонароджених може врятувати життя багатьох інших дітей, проте у Великобританії  існують правила, які значно обмежують цю практику.

Королівський коледж педіатрії та дитячого здоров'я повинен надати свій звіт про проведену операцію та її результати у березні.

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