У Британії вперше пересадили органи новонародженої дитини
07:20, 20 січня 2015Наука та IT
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Британські лікарі зробили першу операцію з пересадки органів новонародженої дитини.
Про результати пересадки лікарі розкажуть у березні / tbivision.com
Нирки і клітини печінки шестиденної дівчинки були передані двом пацієнтам після того, як її серце зупинилося, передає Бі-бі-сі.
Експерти кажуть, що донорство від новонароджених може врятувати життя багатьох інших дітей, проте у Великобританії існують правила, які значно обмежують цю практику.
Королівський коледж педіатрії та дитячого здоров'я повинен надати свій звіт про проведену операцію та її результати у березні.
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