На початку грудня Землю накриє магнітна буря: названа дата

На початку грудня магнітосфера нашої планети буде збудженою, попередили дослідники.

У Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту Петра Лебедєва Російської академії наук спрогнозували, що 2 грудня буде магнітна буря. На початку першого місяця зими очікується слабка магнітна буря, йдеться на сайті лабораторії. За даними вчених, 1 грудня магнітосфера Землі буде збуджена. Як повідомляв УНІАН, зима в Україні в цьому році буде аномально теплою.

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