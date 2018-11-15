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На початку грудня Землю накриє магнітна буря: названа дата

16:46, 15 листопада 2018
Наука та IT
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На початку першого місяця зими очікується слабка магнітна буря / фото geocenter.info

У Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту Петра Лебедєва Російської академії наук спрогнозували, що 2 грудня буде магнітна буря.

На початку першого місяця зими очікується слабка магнітна буря, йдеться на сайті лабораторії.

tesis.lebedev.ru

За даними вчених, 1 грудня магнітосфера Землі буде збуджена.

Як повідомляв УНІАН, зима в Україні в цьому році буде аномально теплою.

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Теги: #магнітне поле Землі#магнітні бурі