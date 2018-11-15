На початку грудня Землю накриє магнітна буря: названа дата
16:46, 15 листопада 2018Наука та IT
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На початку грудня магнітосфера нашої планети буде збудженою, попередили дослідники.
На початку першого місяця зими очікується слабка магнітна буря / фото geocenter.info
У Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту Петра Лебедєва Російської академії наук спрогнозували, що 2 грудня буде магнітна буря.
На початку першого місяця зими очікується слабка магнітна буря, йдеться на сайті лабораторії.
tesis.lebedev.ru
За даними вчених, 1 грудня магнітосфера Землі буде збуджена.
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