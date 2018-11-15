Люди досі еволюціонують і навіть швидше, ніж раніше

Медицина не рятує наш вид від природного відбору.

Здатність сучасної медицини підтримувати життя людей на планеті змушує думати, що еволюція зупинилася. Адже якісна охорона здоров’я стає на заваді ключовій еволюційній силі, підтримуючи життєдіяльність людей довше і підвищуючи їхні шанси передати свій генетичний код наступним поколінням.

Але якщо подивитися на рівень еволюції нашого ДНК, то можна побачити, що розвиток людського виду зовсім не зупинився, а навіть прискорився. Про це на сторінках Newsweek пише професор еволюційної генетики Лоренс Харст.

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Еволюція – це поступова зміна в ДНК видів через зміну багатьох поколінь. Вона може відбуватися через природний відбір, коли певні риси, створені мутаціями, допомагають організму вижити і розмножитися. Такі мутації найчастіше передаються наступному поколінню і згодом стають більш поширеними серед населення. І так поступово риси, спричинені ними, стають невід’ємною частиною всієї групи. Якщо поглянути на глобальні дослідження ДНК, ми побачимо докази, що природний відбір останнім часом вносив зміни і продовжує це робити. Хоч сучасна медицина звільняє людство від багатьох причин смерті, навіть в країнах з розвиненою системою охорони здоров’я населення продовжує еволюціонувати.

Ті, хто пережив епідемії інфекційних хвороб, рухають природний відбір, передаючи генетичну стійкість своєму потомству. Наше ДНК доводить це, оскільки люди стали більш стійкими до смертельних захворювань, таких як гарячка Ласса і малярія. Природний відбір у відповідь на малярію досі триває в регіонах, де хвороба все ще поширена.

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Люди також пристосовуються до довкілля. Мутації дозволили людям жити на височинах. Вони досить поширені серед населення Тибету, Ефіопії і Анд. Поширення генетичних мутацій в Тибеті, вірогідно, було найшвидшою зміною в організмі людей за останні три тисячі років. Швидке поширення генів з мутаціями підвищило вміст кисню в крові тибетців, дозволивши їм вижити у високогірних регіонах і дати здорове потомство.

Дієта – ще одне джерело змін і адаптації людського організму. ДНК ескімосів доводить, що їхній народ зміг вижити у арктичних умовах завдяки тому, що їхній організм пристосувався до багатої на тваринний жир дієти. Дослідження також показали, що природний відбір спричинив мутацію, яка дозволяє дорослим людям виробляти лактозу – ензим, який розщеплює цукор в молоці. І саме тому деякі групи людей сьогодні здатні його пити. Понад 80% північно-західних європейців можуть пити молоко. Але в Східній Азії, де його не так часто вживають, несприйняття лактози – це норма. Вчений допускає, що людство може призвичаїтися і до вживання продуктів, які сьогодні вважаються шкідливими. Разом з тим, попри всі ці зміни, природний відбір сьогодні впливає лише на 8% людського геному.