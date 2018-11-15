Під кригою Гренландії знайшли 30-кілометровий кратер від удару астероїда

Гіпотетичне космічне тіло зіштовхнулося із Землею приблизно 12 тисяч років тому.

Команда геологів з Університету Канзаса виявили під товщею криги Гренландії велетенський кратер, діаметр якого складає 30 кілометрів. Він, вірогідно, сформувався від зіткнення Землі з астероїдом приблизно 12 тисяч років тому.

Кратер, як пише Die Zeit, лежить під товщею криги льодовика Гаявата на північному заході острова. А помітити його вдалося лише завдяки оцінці даних NASA. Близько 80% Гренландії вкриті льодовиковим щитом. На острові багато льодовиків, і це робить його хорошим місцем для дослідження кліматичних змін. Власне, цим дослідники і займалися, спостерігаючи за процесом танення і беручи зразки ґрунтів на аналіз.

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Перші ознаки того, що під кригою Гренландії лежить велетенський кратер, з’явилися, коли працівники одного з проектів NASA збирали дані про регіональні кліматичні зміни в період між 1996 і 2014 роками. Вони при цьому використовували різні вимірювальні прилади, лазерні сканери і радари власної розробки. Але лише в 2016 році вдалося звести дані до купи і запідозрити, що крига приховує кратер.

Вчений Джон Паден пояснив, що це точно утворення, яке з’явилося в результаті зіткнення.

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Найвірогідніше, це був якийсь масивний космічний об’єкт, наприклад астероїд, який вдарився об Землю близько 12 тисяч років тому. Але встановити його точний вік важко, оскільки він під льодовиковим щитом. І дістатися до нього неможливо.