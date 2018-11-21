Українська ракета-носій Vega успішно вивела на орбіту марокканський супутник (відео)

Вперше ракету-носій Vega було запущено 13 лютого 2012 року. Всього відбулось 13 стартів – всі успішні.

Ракета-носій Vega, розроблена КБ «Південне» та виготовлена ВО «Південмаш» (Дніпро), сьогодні о 3:42 за київським часом з пускової площадки Area 1 космодрому Куру в Південній Америці успішно вивела на орбіту марокканський супутник.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі конструкторського бюро «Південне».

«На сонячно-синхронну орбіту успішно виведено космічний апарат Mohammed VI-B, який збудовано на замовлення уряду Марокко компанією Airbus Defense and Space. Це другий супутник серії – перший Mohammed VI-А було успішно виведено в листопаді минулого року і теж ракетою-носієм Vegа», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що апарат Mohammed VI-B важить 1110 кг. За його допомогою будуть проводити спостереження за змінами земної поверхні, виконувати сільськогосподарський моніторинг, прогнозувати надзвичайні ситуації та багато іншого.

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За даними прес-служби, ракета-носій легкого класу Vega розроблялася спільними зусиллями Європейського космічного агентства та Італійського космічного агентства. Блок маршового двигуна четвертого ступеня розроблено КБ «Південне» та виготовлено ВО «Південмаш».

Згідно з повідомленням, український двигун працює довше, ніж двигуни перших трьох ступенів разом взяті.

Вперше ракету-носій Vega було запущено 13 лютого 2012 року. Всього відбулось 13 стартів – всі успішні.