Samsung випустить флагман із шістьма камерами

Також він отримає 6,7-дюймовий екран і підтримку мереж 5G.

Одна із модифікацій нового смартфона Samsung Galaxy S10 отримає шість камер.

Про це та інші характеристики пристрою пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що на даний момент гаджет із шістьма камерами має кодову назву Beyond X. Також він отримає 6,7-дюймовий екран і підтримку мереж 5G, а камер — шість: дві фронтальні і чотири тилові. Разом з ним компанія планує випустити ще три пристрої, діагональ екранів яких варіюється між 5,8 і 6,4 дюймами.

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Всі чотири моделі будуть анонсовані в лютому 2019 року на власному заході Samsung, вказує видання. Через місяць очікується також анонс гнучкого телефону, концепт якого компанія показала на початку листопада 2018 року.

У вересні повідомлялося, що Samsung планує припинити розвиток лінійки бюджетних смартфонів Galaxy J. Джерело стверджує, що замість них компанія розширить Galaxy A. Також, ймовірно, Samsung представить нову лінійку Galaxy M. Зазначається, що таке рішення пов'язане з високою конкуренцією на азіатському ринку.