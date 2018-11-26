Новий рекорд: LG випустить телефон із шістнадцятьма камерами

Така кількість камер необхідна для створення 3D-зображень, на яких можна переміщати об'єкти в кадрі.

Компанія LG винайшла смартфон із 16 камерами на задній стінці.

Про це повідомляє Giz China з посиланням на документи Відомства з патентів і товарних знаків США.

Зазначається, що така кількість камер необхідна для створення 3D-зображень, на яких можна переміщати об'єкти в кадрі. Також можна буде комбінувати знімки з декількох об'єктивів, зроблені одночасно з різними налаштуваннями, або ж вибирати кращий знімок, зроблений на кілька камер. Поряд з модулем камери знаходиться дзеркало для селфі.

Читайте такожSamsung випустить флагман із шістьма камерами

В кінці листопада повідомлялося, що Samsung планує випустити телефон із шістьма камерами. Galaxy S10 буде випускатися в чотирьох версіях, найдорожча з яких має кодову назву Beyond X і отримає основну камеру з шістьма модулями і екран на 6,7 дюйма. Дебют очікується в лютому 2019 року.