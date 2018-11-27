Xiaomi збирається випустити смартфон із двома екранами

На тильній панелі розміститься другий екран.

Китайські джерела запевняють, що компанія Xiaomi розробляє флагманський смартфон із двома дисплеями.

Таке рішення, за чутками, дозволить відмовитися від селфі-камери, повідомляє "Новое время" із посиланням на I Geek Phone.

Апарат отримає основний 6,5-дюймовий дисплей AMOLED від Samsung з роздільною здатністю 2 340 x 1 080 пікселів. Під екраном буде вбудований дактилоскопічний сканер. Джерела обіцяють, що дисплей займе 98% площі фронтальній панелі.

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На тильній панелі розміститься другий екран - 4-дюймовий, але теж з високою роздільною здатністю 2280 х 1080 пікселів. А над ним розмістять камеру з датчиками роздільною здатністю 12, 20 і 40 Мп з оптичною стабілізацією зображення. Таке рішення дозволить відмовитися від звичної камери для селфі і знімати автопортрети на основний модуль.

Захист тильної панелі забезпечить загартоване скло Gorilla Glass, ну а особливістю фронтальної стане вбудований в екран сканер відбитків пальців.

Новинка буде побудована на процесорі Qualcomm нового покоління Snapdragon 8150. Очікувані обсяги оперативної та вбудованої пам'яті - 6-8 ГБ і 128-512 ГБ відповідно. Така модель також могла б отримати АКБ ємністю 3600 мАг і підтримку мереж 5G.