Вчені оприлюднили перші результати аналізу структури комети Чурюмова-Герасименко

Дослідження були отримані за допомогою зонда Philae, який у минулому році досяг поверхні цього небесного тіла. Про це повідомляє ТАСС.

Вчені встановили, що маса комети склала 10 млрд тонн. При цьому середня щільність її речовини дорівнює всього 470 кг на кубічний метр, що відповідає параметрам деревини. На думку експертів, настільки невелика маса при значному обсязі свідчить про наявність порожнин у структурі об'єкта.

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На поверхні її ядра були виявлені органічні речовини, при цьому слідів замерзлої води там майже не виявилося.

Дослідження комети Чурюмова-Герасименко велося в рамках програми Європейського космічного агентства (ЄКА). Для вивчення небесного тіла до нього був направлений апарат Rosetta, на борту якого перебував спусковий дослідницький модуль Philae. Подолавши понад 6 млрд кілометрів, зонд вийшов на орбіту комети, а 11 листопада 2014 року апарат досяг поверхні.