Апарат NASA долетів до астероїда, на якому може бути джерело життя на Землі (відео)

Астероїд під назвою Бенну лишався недоторканним фактично із моменту виникнення нашої Сонячної системи.

Космічний зонд NASA долетів до астероїда, на якому вчені розраховують знайти відповіді на те, звідки життя взялося на Землі.

Апарат під назвою Osiris-Rex летів до Бенну більше двох років, подолавши за цей час 80 мільйонів миль, пише The Independent. Сьогодні зонд передав сигнал про те, що він прибув до місця призначення.

Бенну – стародавній астероїд, який сформувався у перші дні існування нашої Сонячної системи. Як такий космічний камінь літав навколо Сонця більше 4,5 мільярдів років. Але його склад був визначений у перші 10 мільйонів років формування системи. Це означає, що він може зіграти роль своєрідної часової капсули, дозволяючи подивитися на далеке минуле нашої планети.

Читайте такожРеальний Содом міг спалити астероїд

Астероїд Бенну настільки старий, що він, вірогідно, містить стародавні органічні молекули, які могли дати поштовх розвитку всього живого на Землі.