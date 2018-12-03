Корабель «Союз» успішно пристикувався до МКС

Корабель вилетів із космодрому «Байконур» в Казахстані.

Космічний корабель «Союз МС-11» пристикувався до Міжнародної космічної станції.

На «Союзі» до МКС прибули Олег Кононенко з «Роскосмосу», Енн Макклейн з НАСА та Девід Сен-Жак із Канадського космічного агентства, повідомляє "Радіо свобода".

3 грудня корабель вилетів із космодрому «Байконур» в Казахстані.

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11 жовтня космічний корабель «Союз МС-10» здійснив аварійну посадку. На борту корабля були космонавт «Роскосмосу» Олексій Овчинін і астронавт НАСА Нік Гейґ. Вони приземлили пілотований блок на парашутах у ручному режимі.

Згодом у «Роскосмосі» заявили, що причиною аварії ракети «Союз» стала некоректна робота датчика, що сигналізує про відділення першого і другого ступенів носія.