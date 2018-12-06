У NASA визнають, що прибульці вже могли побувати на Землі

Однак, позаземні розумні види могли бути зовсім не схожими на людей або й взагалі крихітними роботами.

Вчений NASA допустив, що інопланетяни вже побували на Землі. Але їх ніхто не виявив, тому що їхній зовнішній вигляд міг бути надто дивним і неочікуваним для людей.

У своїй дослідній роботі Сілвано Коломбано з Дослідного центру Еймса у Каліфорнії стверджує, що людству варто розширити своє розуміння позаземного життя. Зокрема, він допускає, що воно не обов’язково повинно бути вуглецевим організмом, як, власне, люди, пише Newsweek.

Читайте такожЛюдство може знайти інопланетян у найближчі десятиліття

«Я просто хочу вказати на факт, що розум, який ми, можливо, знайдемо і який, вірогідно, може знайти нас, якщо цього ще не сталося, може виявитися зовсім не вуглецевим організмом, як ми», - зауважив вчений.

«Гадаю, нам потрібно переглянути навіть наші найзаповітніші припущення задля гнучкості», - додав Коломбано.

На його думку, якщо прибульці дійсно зовсім не схожі на людей за своїм хімічним складом, тоді доведеться сильно змінити погляди і на саму суть життя.

«Наша середня тривалість життя більше не буде вважатися обмеженням. Можливо доведеться мати справу з місіями, які передбачають зміну поколінь або анабіоз. А за розмірами позаземний «дослідник» може виявитися надзвичайно крихітною суперрозумною сутністю», - допустив вчений.

Читайте такожІнопланетяни можуть бути схожими на раси прибульців зі Star Track

У своїй праці Коломбано допускає вірогідність того, що прибульці вже могли розвинути такі передові технології, які людство не може собі навіть уявити.

«Зважаючи на те, що технологічний розвиток нашої цивілізації почався лише близько 10 тисяч років тому, а наукові методи постали лише впродовж останніх 500 років, ми можемо дійти висновку, що маємо справу з реальною проблемою у передбаченні технологічної еволюції навіть на наступні тисячу років», - пояснив він.

В коментарі Newsweek Коломбано сказав, що допускає вірогідність «роботичної природи» прибульців.