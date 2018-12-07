Молодик 7 грудня 2018: чого категорично не можна робити

7 грудня відбудеться останній молодий місяць у цьому році.

У п'ятницю, 7 грудня, відбудеться останній у 2018 році молодик, він буде в знаку Стрільця. Вважається, що цей день дуже сприятливий для планування важливих справ і цілей.

Стрілець підсилює інтуїцію, до якої бажано прислухатися. 7 грудня - чудовий день для роботи над помилками та пошуку причин своїх перемог і поразок.

Саме в день нового місяця, 7 грудня, можна привернути успіх та багатство. Але при цьому слід уникати деяких речей.

Зазначимо, що Місяць увійде в фазу молодика 7 грудня о 09:22 за Києвом.

Молодик 7 грудня 2018: вплив на знаки Зодіаку

"7 грудня буде новий місяць. І одночасно з цим буде з'єднання Марса і Нептуна, тоді як Марс – це планета енергії, а Нептун – міфології. Це час емоційних поривів, неочікуваних спонукань, просто буря емоцій. Це будуть дні найсильнішою чутливості, емпатії. У багатьох буде надзвичайно сильне бажання втілити в життя свої мрії. Людьми будуть цілком опановувати почуття", – розповів у коментарі "Главреду" астролог Влад Росс.

Він попередив, що в цей період велика небезпека зґвалтувань у темний час, тому що одержимі люди будуть просто воскресати.

Астрологи стверджують, що період з 7 по 10 грудня дарує шанс на кардинальні зміни в житті кожного зі знаків Зодіаку:

- людина може зустріти кохання всього свого життя;

- познайомитися з тим, хто чинитиме істотний вплив на її долю;

- зважитися на кар'єрні та інші кардинальні зміни.

Читайте такожСонячне затемнення 11 серпня: де дивитися та яким воно буде (відео)

Що не можна робити в молодик:

- підписувати договори та укладати угоди;

- зловживати міцними алкогольними напоями;

- займатися важкою фізичною працею;

- конфліктувати, розривати стосунки;

- приймати серйозні рішення;

- їхати в тривалу подорож.

Що потрібно робити в молодий місяць 7 грудня:

- починати перспективні проекти;

- шукати нову роботу;

- змінювати рід діяльності або оточення;

- налаштуватися на позитивний лад;

- пробачити всі образи, відпустивши минуле;

- відпустити стосунки, що вичерпали себе;

- бажано в цей день намітити головні цілі в житті.

Молодик у грудні 2018: що робити для залучення грошей

Молодик також чудовий час для залучення грошей: вважається, що зі зростанням Місяця будуть зростати і доходи. У цей день варто подумати про свій успіх, уявити себе на керівній посаді.

Якщо Ви не задоволені своєю роботою, загадайте, ким би ви хотіли бути. Для більшого ефекту можна записати свої роздуми в блокнот. Це допоможе привернути грошову енергію.

Обряди для залучення грошей на молодий місяць

Для залучення фінансів у день нового місяця радять купити новий гаманець або скарбничку, або посадити грошове дерево.

Ще один ритуал: починаючи з молодого місяця, покладіть в кімнаті, де ви спите, на праву сторону підвіконня ваш гаманець перед сном, на ніч. Вранці забирайте і користуйтеся як зазвичай. Ввечері знову виконайте цей ритуал, і так до самого повного місяця. Гаманець не повинен бути порожнім.