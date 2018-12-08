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NASA опублікувала запис шуму марсіанського вітру (відео)

01:41, 08 грудня 2018
Наука та IT
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Марс / фото NASA

1 грудня сейсмограф автоматичної міжпланетної станції НАСА InSight зафіксував коливання, причиною яких був марсіанський вітер. Його швидкість становила від 16 до 24 кілометрів на годину. Про це пише "Радіо свобода".

Звук нагадує аналогічний процес на Землі. Вченим довелося обробити запис, щоб він був доступний для програвання на звичайних пристроях, адже звук, отриманий з космічного апарату, був низькочастотний. У НАСА його частоту збільшили на дві октави.

Американський зонд InSight 26 листопада здійснив посадку на Марс.

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Запущений у травні зонд призначений для вивчення глибинних шарів ґрунту і сейсмічної активності на Марсі.

Місія InSight Mars вивчатиме внутрішні об’єкти планети через проведення сейсмічних досліджень, використання геодезичних методів і теплопередачі, повідомляло НАСА.

Робочий ресурс апарату розрахований мінімум на два роки. Вартість місії – мільярд доларів.

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Теги: #вітер#NASA#Марс